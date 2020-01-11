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11 января 202016:30

Хоккеисты "Авангарда" забросили три безответные шайбы в ворота "Барыса"

hawk.ru

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский "Авангард" на выезде в казахстанском городе Нур-Султан обыграл местный "Барыс", забросив три безответных шайбы – 3:0.

У победителей встречи голами отметились Павел Дедунов, Вячеслав Войнов и Роб Клинкхаммер, забившие на 2-й, 54-й и 60-й минутах соответственно. Дедунов, помимо гола, записал на свой голевой пас, а Алексей Потапов отметился отличился двумя результативными передачами.

"Авангард" одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 62 очками занимает второе место в Восточной конференции, а "Барыс" в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе на три очка меньше.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ омичи в понедельник, 13 января, на выезде сыграют с хабаровским "Амуром", а команда из Нур-Султана днем ранее примет ярославский "Локомотив".

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