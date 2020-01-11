Зам Помпео не считает Россию врагом США

Россия для Америки конкурент, а не враг или угроза, заявил замгоссекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл.

По словам Хейла, Россия- конкурент жесткий, изобретательный, поэтому американский лидер Дональд Трамп неоднократно выступал за добрые отношения с Россией и выражал готовность к диалогу.

Также дипломат отметил, что США и РФ сотрудничают по ряду вопросов, как то: Украина, Сирия, КНДР, Ближний Восток, контроль за вооружением. Сам он лично вел переговоры со своими российскими коллегами.

Замгоссекретаря еще раз подтвердил, что США против "Турецкого потока", так как он усилит российское влияние в Европе, передает РИА Новости.

"Турецкий поток" — газопровод, проложенный по дну Черного моря. Берет начало от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы, на суше выходит в Турции у населенного пункта Кыйыкёй. Общая протяженность трубопровода составляет около 1100 километров, из них более 900 километров труб проложено по дну моря. Суммарная мощность двух ниток газопровода составляет 31,5 миллиарда кубометров в год (по 15,75 миллиарда кубометров для каждой нитки). Запустили газопровод президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.