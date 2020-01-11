Франция и Британия призвали сохранить сделку с Ираном

Франция призвала защитить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана и не допустить эскалации напряженности.

"Нельзя терять нити диалога. Необходимо защитить Венское соглашение, и в этом мы рассчитываем на содействие Ирана", — заявила в субботу министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Со своей стороны, источник в правительстве Великобритании заявил, что Лондон также остается приверженным СВПД.

"Мы продолжаем быть приверженными СВПД и призываем Иран выполнять условия сделки", — приводит слова неназванной британской чиновницы ТАСС.

Таким образом она прокомментировала ситуацию вокруг уничтожения иранскими военными по ошибке пассажирского самолета компании "Международные авиалинии Украины", что признали в Тегеране.

На днях МИД России заявил, что, чтобы сохранить СВПД по атомной программе Ирана, странам-участницам плана необходимо продолжать усиленно работать.