Поклонская раскритиковала "марсианина", бюрократов и авторов громких заявлений

Депутат Госдумы от Крыма, замглавы международного комитета нижней палаты Наталья Поклонская назвала результатом больной фантазии обвинения украинской прокуратуры в адрес нее и крымских судей.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на прокурора автономной республики Крым (такая должность все еще существует в Генпрокуратуре Украины) Игоря Поночовного сообщили: бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская и крымские судьи проходят по статье 438 украинского УК ("Нарушение законов и обычаев войны"). Процессы в рамках дела против крымских работников юстиции ведутся заочно, передает РИА Новости.

Поклонская предлагает задуматься: возможно, "прокурор" Поночовный "на самом деле марсианин и не знает, что в Крыму не было и нет военных действий?" Сообщение об обвинениях Киева Поклонская охарактеризовала как информационный вброс или "больную фантазию человека, абсолютно не имеющего никакого отношения к органам прокуратуры либо следствия".

При этом, говорит она, обвиняя ее в совершении военного преступления, Поночовный даже не понимает, к какому эпизоду ее профессиональной деятельности это обвинение привязать.

Тем временем в своем Telegram-канале Поклонская рассказала о прозвучавших на проведенном ею приеме по вопросам гражданства многочисленных жалобах на проблемы с получением российских паспортов в Крыму. Некоторым людям, по ее словам, паспорта не выдают из-за отсутствия документа об отказе от гражданства Украины, а у других требуют письменные доказательства нахождения в Крыму во время референдума 2014 года.

"И таких историй сотни... Бюрократия дошла до безумной степени абсурда!" — пишет Поклонская.

По ее словам, данные проблемы "создают отдельные чиновники на местах, отдельные сотрудники миграционных служб", из-за которых наши люди не могут вернуться в свою страну и ощущать себя полноценными гражданами. Поклонская намерена разбираться в каждом подобном случае и надеется на поддержку руководства компетентных органов.

Экс-прокурор Крыма высказалась и о сбитом в Иране украинском пассажирском "Боинге". По ее словам, те, кто отдавал приказ и запускал ракеты, должны быть наказаны, также хотелось бы услышать ответ на главный вопрос: почему это произошло?

Тегеран, говорит она, должен выплатить компенсации семьям погибших и принести официальные извинения, однако ответственность ложится и на США, развязавшие конфликт на Ближнем Востоке убийством иранского генерала Касема Сулеймани.



Возмущает, по словам Поклонской, "халатная расслабленность авиакомпаний", не отменивших рейсы: тех, кто разрешил полет, она тоже считает нужным наказать. Пока не будут приняты адекватные меры, существует риск повторения подобных "ошибок", добавила она, и тогда "грош цена всем громким заявлениям о международной безопасности и приоритете общечеловеческих ценностей".