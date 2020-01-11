Землетрясение спровоцировало панику в Стамбуле

В субботу в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,7. Как сообщила газета "Хюрриет", стихийное бедствие вызвало панику среди жителей. Ученые установили эпицентр землетрясения в акватории Мраморного моря в районе города Силиври. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Стамбульцы помнят землетрясение в августе 1999 года. Стихия унесла жизни 17,5 тысяч человек, пишет РИА Новости.