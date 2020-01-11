Конькобежцы Фаткулина и Кулижников принесли России два золота чемпионата Европы

Россиянка Ольга Фаткулина завоевала золотую медаль в забеге на дистанции 500 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который проходит в нидерландском городе Херенвен.

Фаткулина преодолела дистанцию за 37,40 секунды. Ее соотечественница Ангелина Голикова (+0,09) заняла третье место, а второй стала австрийка Ванесса Херцог (+ 0,08).

У мужчин в забеге на 500 метров первенствовал рекордсмен мира, россиянин Павел Кулижников (34, 38). Вторым стал голландец Дай Дай Нтаб (+ 0,08), бронзу взял еще один россиянин Руслан Мурашов (+0,20).