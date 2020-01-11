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11 января 202018:18 Денис Алексеев

Минпросвещения готовит изменения в порядок выдачи школьных аттестатов

Минпросвещения готовит изменения в порядок выдачи школьных аттестатов

В аттестатах российских школьников появится новая оценка – "зачет" или "незачет". Минпросвещения готовит соответствующие изменения в порядок выдачи школьного документа.
Оценить творчество учеников средней школы по пятибалльной шкале в ближайшем будущем станет невозможным. Равно как и физическую подготовку. Предрасположенность или ее отсутствие к пению, рисованию, быстрому бегу будут либо зачитывать, либо нет.

"Любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И может быть не у всех это получается на "отлично", но ставить "тройку" в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно", — заявила министр просвещения Ольга Васильева.

Новые правила, которые пока еще корректируются, позволят учителям ставить "зачет" или "незачет" по изобразительному искусству, музыке и физкультуре. То есть по предметам, где результат больше зависит от таланта ребенка, нежели от способности предмет выучить или понять. При этом некоторые представители российского образования отмечают такой факт: новая система будет мало чем отличаться от существующей.

"У нас по факту из пяти баллов используется три. Два ставим редко, единицу совсем нет. То есть это мало чем отличается от системы зачет — незачет. На один балл всего", — говорит заслуженный учитель России Александр Снегуров.

Эксперты не исключают, что творческие предметы после ухода от балльной системы оценки могут и вовсе перейти в ранг факультативных. Кто-то вообще прогнозирует спад интереса к занятиям живописью или сольфеджио.

Но на это уже находятся и контраргументы: все зависит от учителя.

"Какой привет — такой ответ! Если учитель захотел, чтобы детям понравилось, он сделает всё. Методом кнута только невозможно воспитать", — уверена председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

После проработки инициативы измененные правила оценки учеников будут рекомендованы школам по всей стране. Однако право поставить свой зачет или незачет новой системе и начать применять ее на практике останется за руководством учебных учреждений.

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