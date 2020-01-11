В Москве напали на жену депутата, она потеряла много крови и не может говорить

В Москве совершено нападение на супругу муниципального депутата от партии "Яблоко" по Академическому району Михаила Хананашвили. Она находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Как рассказал муж пострадавшей, на его жену Светлану напал неизвестный, когда она возвращалась домой вечером 9 января. Она сразу позвонила супругу. Он выбежал на улицу, чтобы помочь жене. На месте происшествия уже были люди, которые и вызвали бригаду скорой помощи.

Сейчас Светлана находится на искусственной вентиляции легких и пришла в сознание, однако говорить она пока не может. По словам Хананашвили, Женщина потеряла много крови из-за того, что была задета шея слева.

Депутат рассказал, что это не первое нападение — в октябре 2018 года Светлану дважды ударили по голове. После этого депутат прекратил активную политическую деятельность, которую вел раньше, поэтому назвать мотивы нападения он затрудняется, пишет РИА Новости.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили, что вечером 9 января неизвестный нанес женщине 1983 года рождения колото-резанное ранение. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Между тем, как уточняет ТАСС, пострадавшая женщина является главным бухгалтером компании PBF GROUP, которая разрабатывает и продает банкам средства защиты от мошенничества с банковскими картами. По его данным, неизвестный напал на нее около подъезда дома на улице Шверника и несколько раз ударил ножом в шею и грудь, после чего скрылся. Его разыскивают.

Позже источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что задержаны двое подозреваемых, которые, возможно, причастны к нападению. Их доставили в отделение полиции, ведется разбирательство.