На Гайдаровском форуме обсудят цифровую трансформацию экономики и роль налогового администрирования

Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин 16 января выступит с ключевым докладом в рамках панельной дискуссии "Налоги в цифровом мире" деловой программы Гайдаровского форума-2020. Он расскажет о влиянии цифровой трансформации экономики на изменения в системе международного налогообложения и в налоговом администрировании.

За последние 20 лет лицо экономики изменилось: ее процессы из аналоговых стали цифровыми. Современное развитие технологий бросает вызов налоговым системам и делает очевидной необходимость скорейшего их реформирования. Цифровизация и глобализация породили новые модели бизнеса, создающие новые угрозы для бюджетных поступлений.

Едва международному сообществу удалось прийти к согласию в решении проблемы налоговой прозрачности офшоров в материальном мире, как бизнес начал уходить в виртуальный мир и опять становиться невидимым для налоговых органов. Мировые налоговые администрации разрабатывают новые подходы к налогообложению в цифровом мире, которые позволят отойти от концепции постоянного представительства, пересмотреть отношение к принципу "вытянутой руки" и предоставить государствам новые права в сфере налогообложения прибыли.

В рамках панельной дискуссии также выступят представители бизнеса. Управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян представит доклад о роли цифровых платформ в современной экономике и основных направлениях сотрудничества Яндекса с ФНС России. Сооснователь сервиса YouDo.ru Алексей Гидирим расскажет о трансформации рынка труда и понятия занятости в условиях цифровой экономики, а основатель сервиса "Едадил" Наталия Шагарина - о таргетировании целевых групп для рекламы и продаж и прозрачности как инструменте противодействия недобросовестной конкуренции и теневой экономике.

Дискуссия будет транслироваться в прямом эфире телеканала "Россия 24".

Ежегодный Гайдаровский форум пройдет 15-16 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.Его участники обсудят вызовы грядущего десятилетия в сферах экономики, здравоохранения, спорта, госуправления, образования, экологии и множество других тем. Всего будет организовано 85 дискуссионных площадок – панельных и экспертных дискуссий, открытых диалогов, презентаций и заседаний.