"Арсенал" не смог обыграть "Кристал Пэлас" в матче 22-го тура АПЛ

В матче 22-го тура английской премьер-лиги "Кристал Пэлас" на поле домашней арены "Селхерст Парк" в Лондоне сыграл вничью с "Арсеналом" – 1:1. "Орлы" довели беспроигрышную серию до четырех матчей – три ничьи, одна победа.

Счет в игре на 12-й минуте открыл форвард гостевой команды Пьер-Эмерик Обамеянг, а восстановил равенство нападающий хозяев поля Джордан Айю, забивший на 54-й минуте.

Стоит отметить, что "канониры" доигрывали встречу в меньшинстве: красную карточку за грубую игру на 67-й минуте получил Обамеянг.

"Кристал Пэлас" с 29 очками занимает девятое место в турнирной таблице, а "Арсенал" расположился на десятой строчке, имея в активе на одно очко меньше. В следующем матче АПЛ "орлы" 18 января сыграют с "Манчестер Сити", а "оружейники" в тот же день примут "Шеффилд".