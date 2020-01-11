Меган Маркл подписала контракт с Disney

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney. Как сообщает газета Times, Меган вернется к актерской профессии и примет участие в закадровом дубляже. Гонорар супруга принца Гарри пообещала перечислить на счет благотворительной организации, которая занимается защитой слонов в Африке. Издание не приводит подробностей и не сообщает, о какой картине или мультфильме идет речь, в какую сумму оценили работу Маркл и другие детали.

О сделке стало известно на фоне ведущихся в Соединенном Королевстве жарких дискуссий по поводу того, как принц Гарри и его супруга намерены самостоятельно зарабатывать на жизнь после сделанного несколько дней назад громкого заявления об отказе от статуса членов королевской семьи. Как говорится в заявлении супружеской четы, они намерены проживать как в Великобритании, так и в США, при этом выполняя свой долг "перед королевой, Содружеством наций и патронируемыми организациями".

Аналитики уже предрекают, что при умелом использовании своего имиджа герцог и герцогиня Сассекские смогут заработать в год около полумиллиарда фунтов (655 млн долларов). Среди вероятных источников дохода принца Гарри и его супруги называется запуск линии одежды под собственным брендом Sussex Royal, выступления с лекциями и т. д.