Водитель легковушки погиб, столкнувшись с машиной дорожников в Петербурге. Видео

Регистратор очевидца запечатлел аварию с летальным исходом, произошедшую в минувшую пятницу, 10 января, в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

Судя по записи, водитель легкого автомобиля Toyota слишком поздно заметил грузовик дорожной службы, стоявший в левой полосе.

Он попытался затормозить, но машину занесло. После столкновения с разделительным ограждением она буквально влетела под КамАЗ.

Как сообщают СМИ, в результате инцидента на месте погиб мужчина, находившийся за рулем легковой машины.