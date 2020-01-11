Признание Ирана: реакция Украины и Запада

Офис генерального прокурора Украины принял решение переквалифицировать уголовное преступление по делу о крушении "Боинга" "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Следствие будет продолжаться по статьям УК Украины, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожения самолета, передает "Интерфакс".

Тем временем в американской администрации катастрофу Boeing 737 назвали следствием безрассудных действий Ирана. И подчеркнули, что сейчас Иран должен оставить свои безрассудные амбиции и начать вести себя как нормальная страна, передает ТАСС.

Евросоюз ждет от Ирана прозрачного расследования с соблюдением международных стандартов, передает РИА Новости. По мнению британского премьера Бориса Джонсона, признание вины Ираном – это уже важный шаг, и трагедия с самолетом только подчеркивает важность деэскалации напряженности в регионе.

Шведский премьер Стефан Лёвен заявил, что иранские власти должны нести ответственность за содеянное.

Самолет Boeing 737-800 разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта, 176 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Иран признал свою вину, сообщив, что самолет сбили, перепутав его с крылатой ракетой.

Катастрофа произошла на фоне ирано-американского конфликта, обострившегося с ликвидацией командующего Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.