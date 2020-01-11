Рыбак поймал 50-летнего окуня весом 158 килограммов

У юго-западного побережья Флориды выловили крупного морского окуня весом более 158 килограммов. Его поймал на крючок на глубине примерно 180 метров рыбак из Сарасоты Джейсон Бойл. Свою фотографию с добычей он разместил в Instagram.

Ученые флоридского Института исследований рыбных ресурсов и диких животных оценили возраст экземпляра, пойманного 29 декабря 2019 года, примерно в 50 лет. Это старейший экземпляр в коллекции программы возрастных исследований этого учреждения. Однако он не является самым крупным из пойманных у берегов Флориды: рекорд принадлежит морскому окуню весом около 198 килограммов.