Путин и Меркель беседовали на час дольше, чем ожидалось

В Кремле завершились переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель. Политики беседовали на час дольше, чем ожидалось, а именно более трех с половиной часов.

Среди тем были Иран, Сирия, Украина и поставки газа.

Кроме того, российский президент и немецкий канцлер провели рабочий обед, передает РИА Новости.

Как сообщает ТАСС, параллельно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался со своим коллегой из ФРГ Хайко Маасом.