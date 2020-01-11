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11 января 202018:37

Симоньян сообщила об убийстве оператора Ruptly

Валерий Шарифулин/ТАСС

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в субботу сообщила о гибели оператора Ruptly Саафа Гали. Стрингер видеоагентства был убит в Ираке неизвестными во время работы, добавила Симоньян.

"Мы сделаем все, чтобы помочь его семье", — написала Симоньян в своем Telegram.

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