Симоньян сообщила об убийстве оператора Ruptly

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в субботу сообщила о гибели оператора Ruptly Саафа Гали. Стрингер видеоагентства был убит в Ираке неизвестными во время работы, добавила Симоньян.

"Мы сделаем все, чтобы помочь его семье", — написала Симоньян в своем Telegram.