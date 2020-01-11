СЖР и RT помогут семье убитого стрингера Ruptly

Союз журналистов России готов помочь семье стрингера видеоагентства Ruptly Саафы Гали, заявил глава союза Владимир Соловьев.

Ruptly входит в состав телевизионной сети RT. Ранее главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила о гибели сотрудника.

Репортер Ахмед Абдель Самад и оператор Саафа Гали были убиты в городе Басра на юге Ирака в пятницу. Журналисты освещали проходящие в городе акции протеста.