Берлин призвал к беспристрастному расследованию трагедии с "Боингом"

Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула необходимость сделать все для полного расследования катастрофы с Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", который потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана.

Выступая на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным после их переговоров в субботу, 11 января, в Москве, Меркель отметила, что Иран, признав свою ошибку с обстрелом самолета, сделал важный шаг в расследовании. "Хорошо, что тем самым известны ответственные за случившееся", — приводит ее слова ТАСС.

Происшедшее в Иране канцлер назвала драматическим событием. Она также указала на важность проведения беспристрастного расследования, в котором должны участвовать все страны, граждане которых погибли в этой авиакатастрофе.

В результате крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", который вылетел из Тегерана в Киев, погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Переговоры канцлера Германии с президентом России продолжались более трех с половиной часов. Обсуждались, в частности, ситуация в Сирии, Ливии, на Украине, важность реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, газовый и другие вопросы.