Россиянин Рублев стал победителем теннисного турнира в Дохе

В Дохе завершился теннисный турнир серии ATP. В финале россиянин Андрей Рублев встречался с представителем Франции Корентеном Муте. Российский теннисист добился победы над соперником в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Для 22-летнего Рублева эта победа стала третьей в карьере на одиночных турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Напомним, что призовой фонд соревнований в Дохе превышал 1,3 миллиона долларов.