Новости Политика

Все видео этой рубрики
11 января 202021:04 Андрей Григорьев

Переговоры в Кремле: Путин и Меркель пришли к общему знаменателю по большинству вопросов

Переговоры в Кремле: Путин и Меркель пришли к общему знаменателю по большинству вопросов

Россия самостоятельно построит "Северный поток-2" и без иностранных партнеров. Такое заявление Владимир Путин сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с Ангелой Меркель. Канцлер ФРГ, в свою очередь, отметила, что Германия будет поддерживать проект, а экс-территориальные американские санкции — это совсем неправильный путь. Самые острые международные темы — Ближний Восток, иранская программа, Ливия, Украина — обсуждались в Кремле.

Меркель в Москве — впервые с 2015-го, когда единственная из европейских лидеров принимала участие в торжествах по поводу семидесятилетия Великой Победы. С караулом здоровается по-русски.

Пока она идет длинными коридорами Кремля, можно рассмотреть, что одета канцлер, как и всегда, в свободные черные брюки и пиджак на четырех пуговицах, на этот раз — цвета фуксии.

В представительский зал входят министр иностранных дел Лавров, помощник президента Ушаков и сам Владимир Путин. Секунды — и с немецкой пунктуальностью, ровно в 14:30, как и планировалось, из противоположных дверей появляется федеральный канцлер. И все замечают: галстук у Путина — случайно или намеренно — подобран в тон ее пиджаку.

"Уважаемая госпожа федеральный канцлер, позвольте мне вас сердечно поприветствовать в Московском Кремле. Мы с вами в постоянном контакте находимся. Занимаемся и внутренней проблематикой, и экономической, политической, и международными вопросами. Хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли наше приглашение, приехали для обсуждения всех тех вопросов, есть наиболее острые, на которых, я так понимаю, мы сегодня и сосредоточим наше внимание. Добро пожаловать", — сказал Владимир Путин.

Общение не прерывалось. Все эти годы российский президент и германский канцлер регулярно встречались на международных площадках и перезванивались.

"Большое спасибо, я рада приехать в Москву. На самом деле это правильно. У нас есть разные темы, которые нужно обсудить. Это и двусторонний диалог, и вопросы международной повестки дня, которые представляют интерес для наших стран. Это Ливия, Сирия. Поэтому я с нетерпением жду наших беседы. Благодарю вас за возможность приехать сюда, я всегда уверена в том, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге", — подчеркнула Меркель.

Впервые за пять лет в Кремле собралось такое количество немецких СМИ, мест в пресс-центре не хватает, и многим приходится стоять. К визиту — беспрецедентное внимание, в Германии сегодня это — тема всех передовиц.

"Что там Маас и Меркель делают в Кремле? Встреча, первоначально запланированная для урегулирования украинского конфликта и кризиса в Ливии, официально объявлена "рабочим обедом". Но визит в Москву приобретает совершенно новый характер благодаря удару США по иранскому террористу генералу Касему Сулеймани", — пишет Bild.

"Что касается Сирии, то раньше для решения подобных конфликтов было принято звонить в Вашингтон. Сегодня же для этого надо звонить в Москву. Без России решить проблемы региона невозможно", — считает Das Erste.

"В Сирии Путин тесно сотрудничает с Турцией, несмотря на совершенно разные интересы. Федеральное правительство Германии смотрит на все это со стороны. Берлин — всего лишь гость за забором", — уверен Spiegel.

Путин и Меркель кремлевскими коридорами идут сначала вдвоем, потом канцлер подзывает министра иностранных дел Германии Мааса и России Лаврова, тот подходит из соседнего зала. Беседуют уже вчетвером, причем без переводчиков — известно, что Путин свободно владеет немецким. Потом разбиваются по парам: Путин с Лавровым, Меркель с Маасом.

Все ждут начала пресс-конференции лидеров России и Германии, настраивают звук, устанавливают камеры. После этого никаких других пунктов в программе нет больше нет. Немецкая делегация отбывает обратно в Берлин.

Министр экономического развития Орешкин о чем-то говорит с главой "Газпрома" Миллером, и уже по самому их присутствию ясно: без обсуждения судьбы "Северного потока-2" не обойдется. Американские санкции, под которые попал газопровод, не помешают его достроить. В этом уверены и Путин, и Меркель.

Позиции лидеров и по другим вопросам во многом перекликаются, прежде всего в том, что касается ближневосточного урегулирования. Российский президент поддерживает идею немецкого канцлера провести мирную конференцию по Ливии в Берлине и попытаться решить конфликт дипломатическим путем.

Договоренности — по всем ключевым международным вопросам. По Украине и Москва, и Берлин подтверждают, что альтернативы Минским соглашениям нет. Они должны быть в основе урегулирования. При условии, что документа будет придерживаться прежде всего Киев.

О встрече договорились в Париже в начале декабря во время переговоров "нормандской четверки" — тогда не было еще и намеков на очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Но ведь нельзя обойти вниманием убийство американцами иранского генерала Сулеймани и последующий обстрел ракетами Ирана военных баз США в Ираке. Последствия всему миру расхлебывать. Это и случайно сбитый иранцами украинский Boeing, и иранская ядерная программа, которую после действий США страна решила возобновить в полном объеме. Остановить возможное создание атомной бомбы — задача всего здравомыслящего мирового сообщества.

За три часа обсудили, кажется, все возможные вопросы и по большинству из них пришли к общему знаменателю. Германия как яркий представитель общеевропейского мнения в последнее время все чаще противопоставляет свои экономические и политические интересы действиям США. Отчетливое понимание этого как раз и возникло на сегодняшних переговорах.

Сейчас

20:07

Зеленский рассказал о беседе с Рухани

18:58

Путин предупредил о возможной мировой катастрофе

18:27

Симоньян сообщила об убийстве оператора Ruptly

18:21

Путин и Меркель беседовали на час дольше, чем ожидалось

17:05

Землетрясение спровоцировало панику в Стамбуле

14:36

Началась встреча Путина и Меркель

13:48

Оператор иранской системы ПВО принял украинский "Боинг" за ракету

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Переговоры в Кремле: Путин и Меркель пришли к общему знаменателю по большинству вопросов

Переговоры в Кремле: Путин и Меркель пришли к общему знаменателю по большинству вопросов

21 минута назад
СЖР и RT помогут семье убитого стрингера Ruptly

СЖР и RT помогут семье убитого стрингера Ruptly

1 час назад
Путин предупредил о возможной мировой катастрофе

Путин предупредил о возможной мировой катастрофе

2 часа назад
За уничтожение Ираном украинского "Боинга" хотят наказать Россию

За уничтожение Ираном украинского "Боинга" хотят наказать Россию

38 минут назад

Трансляции

15 января

12:00

Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Все трансляции
Лукашенко напомнил белорусам о простой истине

Лукашенко напомнил белорусам о простой истине

4 минуты назад
Россия высоко ценит позицию Германии: Путин и Меркель обсудили газовый вопрос

Россия высоко ценит позицию Германии: Путин и Меркель обсудили газовый вопрос

2 часа назад
Россиянин Рублев стал победителем теннисного турнира в Дохе

Россиянин Рублев стал победителем теннисного турнира в Дохе

1 час назад
Москва и Берлин выступили за сохранение СВПД

Москва и Берлин выступили за сохранение СВПД

2 часа назад
В Москве напали на жену депутата, она потеряла много крови и не может говорить

В Москве напали на жену депутата, она потеряла много крови и не может говорить

3 часа назад
Путин поделился с Меркель итогами переговоров с Асадом

Путин поделился с Меркель итогами переговоров с Асадом

1 час назад
Зеленский рассказал о беседе с Рухани

Зеленский рассказал о беседе с Рухани

59 минут назад
Землетрясение спровоцировало панику в Стамбуле

Землетрясение спровоцировало панику в Стамбуле

4 часа назад
Минпросвещения готовит изменения в порядок выдачи школьных аттестатов

Минпросвещения готовит изменения в порядок выдачи школьных аттестатов

3 часа назад
5-месячной Анюте нужна срочная операция из-за деформации черепа

5-месячной Анюте нужна срочная операция из-за деформации черепа

10.01.2020 15:32
Сборы "Холопа" превысили два миллиарда

Сборы "Холопа" превысили два миллиарда

10.01.2020 14:09
"Вторжение" Бондарчука обогнало по сборам "Звездные войны"

"Вторжение" Бондарчука обогнало по сборам "Звездные войны"

10.01.2020 11:51
Рак молочной железы: мифы, в которые нужно перестать верить

Рак молочной железы: мифы, в которые нужно перестать верить

10.01.2020 10:52
Жизнь на грани двух миров: на "России 1" - сериал "Крепостная"

Жизнь на грани двух миров: на "России 1" - сериал "Крепостная"

07.01.2020 20:45
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

02.01.2020 16:46
Конькобежка Воронина стала серебряным призером чемпионата Европы

Конькобежка Воронина стала серебряным призером чемпионата Европы

24 минуты назад
Три пункта пропуска: мирных жителей выведут из идлибской зоны деэскалации

Три пункта пропуска: мирных жителей выведут из идлибской зоны деэскалации

45 минут назад
Хоккеисты "Нефтехимика" взяли верх над "Торпедо" в матче КХЛ

Хоккеисты "Нефтехимика" взяли верх над "Торпедо" в матче КХЛ

56 минут назад
Конькобежец Юсков завоевал бронзу чемпионата Европы

Конькобежец Юсков завоевал бронзу чемпионата Европы

1 час назад
Замминистра энергетики РФ отчитался по транзиту нефти через Белоруссию

Замминистра энергетики РФ отчитался по транзиту нефти через Белоруссию

1 час назад
Гол Ибрагимовича помог "Милану" обыграть "Кальяри"

Гол Ибрагимовича помог "Милану" обыграть "Кальяри"

2 часа назад
Признание Ирана: реакция Украины и Запада

Признание Ирана: реакция Украины и Запада

2 часа назад
Путин и Меркель обменялись мнениями по ливийскому урегулированию

Путин и Меркель обменялись мнениями по ливийскому урегулированию

2 часа назад
Путин: альтернатив "Минску" нет, а закон о статусе Донбасса должен стать бессрочным

Путин: альтернатив "Минску" нет, а закон о статусе Донбасса должен стать бессрочным

2 часа назад
"Северсталь" прервала победную серию "Йокерита" в КХЛ

"Северсталь" прервала победную серию "Йокерита" в КХЛ

2 часа назад
В Шереметьеве можно будет покурить с комфортом

В Шереметьеве можно будет покурить с комфортом

2 часа назад
Меган Маркл подписала контракт с Disney

Меган Маркл подписала контракт с Disney

2 часа назад
Российские биатлонисты заняли четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

Российские биатлонисты заняли четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

3 часа назад
Парижская полиция применила газ против радикалов

Парижская полиция применила газ против радикалов

3 часа назад
Новый султан Омана продолжит курс своего предшественника

Новый султан Омана продолжит курс своего предшественника

4 часа назад
Хаджимба в отставку не собирается

Хаджимба в отставку не собирается

5 часов назад
Трамп хочет, чтобы Ирак заплатил за вывод американских войск

Трамп хочет, чтобы Ирак заплатил за вывод американских войск

6 часов назад
Еженедельная программа Вести.nеt от 11 января 2020 года

Еженедельная программа Вести.nеt от 11 января 2020 года

8 часов назад
"Сколько уступишь?" Аналитики назвали размер скидки в России за машину б/у

"Сколько уступишь?" Аналитики назвали размер скидки в России за машину б/у

11 часов назад
Серые попугаи прошли "тест на доброту", с которым не справились шимпанзе

Серые попугаи прошли "тест на доброту", с которым не справились шимпанзе

11 часов назад
Все семейные премьеры Disney в 2020 году

Все семейные премьеры Disney в 2020 году

10.01.2020 13:50
Семнадцать мгновений зимы

Семнадцать мгновений зимы

10.01.2020 12:16

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку