Переговоры в Кремле: Путин и Меркель пришли к общему знаменателю по большинству вопросов

Россия самостоятельно построит "Северный поток-2" и без иностранных партнеров. Такое заявление Владимир Путин сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с Ангелой Меркель. Канцлер ФРГ, в свою очередь, отметила, что Германия будет поддерживать проект, а экс-территориальные американские санкции — это совсем неправильный путь. Самые острые международные темы — Ближний Восток, иранская программа, Ливия, Украина — обсуждались в Кремле.

Меркель в Москве — впервые с 2015-го, когда единственная из европейских лидеров принимала участие в торжествах по поводу семидесятилетия Великой Победы. С караулом здоровается по-русски.

Пока она идет длинными коридорами Кремля, можно рассмотреть, что одета канцлер, как и всегда, в свободные черные брюки и пиджак на четырех пуговицах, на этот раз — цвета фуксии.

В представительский зал входят министр иностранных дел Лавров, помощник президента Ушаков и сам Владимир Путин. Секунды — и с немецкой пунктуальностью, ровно в 14:30, как и планировалось, из противоположных дверей появляется федеральный канцлер. И все замечают: галстук у Путина — случайно или намеренно — подобран в тон ее пиджаку.

"Уважаемая госпожа федеральный канцлер, позвольте мне вас сердечно поприветствовать в Московском Кремле. Мы с вами в постоянном контакте находимся. Занимаемся и внутренней проблематикой, и экономической, политической, и международными вопросами. Хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли наше приглашение, приехали для обсуждения всех тех вопросов, есть наиболее острые, на которых, я так понимаю, мы сегодня и сосредоточим наше внимание. Добро пожаловать", — сказал Владимир Путин.

Общение не прерывалось. Все эти годы российский президент и германский канцлер регулярно встречались на международных площадках и перезванивались.

"Большое спасибо, я рада приехать в Москву. На самом деле это правильно. У нас есть разные темы, которые нужно обсудить. Это и двусторонний диалог, и вопросы международной повестки дня, которые представляют интерес для наших стран. Это Ливия, Сирия. Поэтому я с нетерпением жду наших беседы. Благодарю вас за возможность приехать сюда, я всегда уверена в том, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге", — подчеркнула Меркель.

Впервые за пять лет в Кремле собралось такое количество немецких СМИ, мест в пресс-центре не хватает, и многим приходится стоять. К визиту — беспрецедентное внимание, в Германии сегодня это — тема всех передовиц.

"Что там Маас и Меркель делают в Кремле? Встреча, первоначально запланированная для урегулирования украинского конфликта и кризиса в Ливии, официально объявлена "рабочим обедом". Но визит в Москву приобретает совершенно новый характер благодаря удару США по иранскому террористу генералу Касему Сулеймани", — пишет Bild.

"Что касается Сирии, то раньше для решения подобных конфликтов было принято звонить в Вашингтон. Сегодня же для этого надо звонить в Москву. Без России решить проблемы региона невозможно", — считает Das Erste.

"В Сирии Путин тесно сотрудничает с Турцией, несмотря на совершенно разные интересы. Федеральное правительство Германии смотрит на все это со стороны. Берлин — всего лишь гость за забором", — уверен Spiegel.

Путин и Меркель кремлевскими коридорами идут сначала вдвоем, потом канцлер подзывает министра иностранных дел Германии Мааса и России Лаврова, тот подходит из соседнего зала. Беседуют уже вчетвером, причем без переводчиков — известно, что Путин свободно владеет немецким. Потом разбиваются по парам: Путин с Лавровым, Меркель с Маасом.

Все ждут начала пресс-конференции лидеров России и Германии, настраивают звук, устанавливают камеры. После этого никаких других пунктов в программе нет больше нет. Немецкая делегация отбывает обратно в Берлин.

Министр экономического развития Орешкин о чем-то говорит с главой "Газпрома" Миллером, и уже по самому их присутствию ясно: без обсуждения судьбы "Северного потока-2" не обойдется. Американские санкции, под которые попал газопровод, не помешают его достроить. В этом уверены и Путин, и Меркель.

Позиции лидеров и по другим вопросам во многом перекликаются, прежде всего в том, что касается ближневосточного урегулирования. Российский президент поддерживает идею немецкого канцлера провести мирную конференцию по Ливии в Берлине и попытаться решить конфликт дипломатическим путем.

Договоренности — по всем ключевым международным вопросам. По Украине и Москва, и Берлин подтверждают, что альтернативы Минским соглашениям нет. Они должны быть в основе урегулирования. При условии, что документа будет придерживаться прежде всего Киев.

О встрече договорились в Париже в начале декабря во время переговоров "нормандской четверки" — тогда не было еще и намеков на очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Но ведь нельзя обойти вниманием убийство американцами иранского генерала Сулеймани и последующий обстрел ракетами Ирана военных баз США в Ираке. Последствия всему миру расхлебывать. Это и случайно сбитый иранцами украинский Boeing, и иранская ядерная программа, которую после действий США страна решила возобновить в полном объеме. Остановить возможное создание атомной бомбы — задача всего здравомыслящего мирового сообщества.

За три часа обсудили, кажется, все возможные вопросы и по большинству из них пришли к общему знаменателю. Германия как яркий представитель общеевропейского мнения в последнее время все чаще противопоставляет свои экономические и политические интересы действиям США. Отчетливое понимание этого как раз и возникло на сегодняшних переговорах.