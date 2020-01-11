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В Тегеране сбит украинский Boeing 39 минут назад

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11 января 202021:40 Александр Билибов

Признание Ирана: дальше молчать было нельзя

Признание Ирана: дальше молчать было нельзя

Тегеран спустя три дня после катастрофы украинского Boeing признал, что пассажирский самолет сбили военные. Лайнер приняли за вражеский объект, у дежурного на пульте были проблемы со связью и не более 10 секунд на раздумье. Главком Воздушно-космических сил Ирана всю вину взял на себя.

Этим утром все выпуски новостей иранского телевидения начинались со срочного сообщения. Власти признали: гражданский самолет стал мишенью для сил ПВО и был сбит. Позже появились эти кадры. На них — момент запуска ракеты "земля-воздух" по украинскому самолету. А на этих фото — последствия, подтверждающие версию об атаке. Кабина пилотов разбившегося Boeing. Видно, что она вся в отметинах от поражающих элементов ракеты.

О том , что произошло в небе над Тегераном, руководство Ирана знало еще 8 января. Но Генштаб армии Исламской Республики принял решение правду общественности сообщить позже. Все, кто владели информацией о ситуации, были изолированы. Но когда молчать было уже нельзя, Иран признал: в катастрофе — его вина, но произошло это непреднамеренно.

Все объяснить попытался Амир Али Хаджизаде, командующий Военно-космическими силами Корпуса Стражей Исламской Революции. Перед началом брифинга генерал произнес: "Моя шея тоньше волоса". На фарси это выражение означает полное признание своей вины.

"Той ночью мы были готовы к тотальному конфликту. Учитывая информацию, которой был обеспечен оператор системы обороны, человек идентифицировал самолет как крылатую ракету. Он был обязан установить контакты с командирами, получить одобрение. Вот где он совершил ошибку. Но в тот момент связь, очевидно, была нарушена", — сказал Амир Али Хаджизаде.

Иранские системы ПВО, в том числе и вокруг столицы, были в наивысшей степени готовности. Нервы на пределе и у командования, и у простых солдат. Когда оператор зенитно-ракетного расчета увидел цель, на принятие решения у него было всего 10 секунд. Не оправдывая себя, Тереган винит в произошедшем и американцев. Министр иностранных дел Исламской Республики Джавад Зариф заявил: катастрофа — последствия авантюризма США. Позиция президента Ирана Хасана Рухани — в том же ключе.

"Я глубоко опечален крушением украинского самолета и глубоко соболезную семьям жертв этой катастрофы. В атмосфере запугивания и агрессии со стороны американского режима против иранского народа человеческие ошибки и стрельбы привели к этой ужасной трагедии, в которой погибли десятки невинных людей", — подчеркнул Рухани.

Резкое обострение отношений между США и Ираном произошло после убийства Штатами командующего силами "Аль-Кудс" генерала Сулеймани, одного из главных военачальников КСИР. Стало известно, что потерь у "стражей" могло быть больше.

Одновременно с ликвидацией Сулеймани американцы пытались убить еще одного высокопоставленного иранского военного — Абдулу Резу Шахлая. Спецоперация проходила в Йемене, но успехом не увенчалась. Тегеран ответил ракетной атакой по двум иранским базам на территории Ирака. В ту же ночь по ошибке был сбит гражданский самолет.

По некоторым данным, маршрут полета украинского лайнера пролегал в непосредственной близости от запретной зоны секретного военного комплекса, где Иран ведет разработку баллистических ракет большой дальности. Однако в офисе национального перевозчика – "Международных авиалиниях Украины", которому и принадлежал сбитый самолет, — заявили, что Boeing следовал строго заданным курсом, не отклоняясь от маршрута, а диалог пилота с диспетчером велся до последней секунды полета.

"Никакой информации о возможных угрозах у авиакомпании не было. На момент вылета из аэропорта Тегерана абсолютно никакой информации у авиакомпании не было и никаких решений со стороны ответственных администраций не было", — заявил президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне.

Президенты Ирана и Украины поговорили по телефону. После разговора Владимир Зеленский обратился к нации: "Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Мы ожидаем от Ирана готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных, возвращение тел погибших и компенсации. Надеемся, что расследование продолжится без искусственных задержек. Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установки правосудия".

О том, что к катастрофе, возможно, привела атака, практически сразу после случившегося заговорили главы стран, чьи граждане были на борту. А премьер министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на данные внешней разведки, заявил, что самолет был сбит именно ракетой.

Однако даже сейчас, когда Иран сам признал этот факт, гневных проклятий в адрес Тегерана от Запада не слышно. Возможно, дело здесь в том, главы затронутых этой трагедией государств настроены на деэскалацию конфликта и признание Ирана расценивают как важный шаг в этом направлении.

The Wall Street Journal уверяет, что США и Иран сразу после убийства генерала Сулеймани вели секретные переговоры при посредничестве посольства Швейцарии в Исламской Республике. Не исключено, что по этим каналам обсуждались и ситуация вокруг гибели украинского лайнера еще до того, как Иран официально признал атаку на него.

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