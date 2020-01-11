Конькобежец Юсков завоевал бронзу чемпионата Европы

На чемпионате Европы по конькобежному спорту, который проходит в Нидерландах, завершился забег на 5000 метров у мужчин. Россиянин Денис Юсков показал третье время дня и завоевал бронзовую медаль турнира.

Российский конькобежец уступил победителю 3,34 секунды. Золотую медаль чемпионата Европы получил представитель Нидерландов Патрик Руст, финишировавший с результатом 6 минут 8,92 секунды. Следом за ним расположился его соотечественник Свен Крамер (+1,84 секунды),

Россияне Данила Семериков и Александр Румянцев заняли соответственно пятое и седьмое места.