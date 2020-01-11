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11 января 202021:21

Лукашенко напомнил белорусам о простой истине

Global Look Press

Белорусский президент Александр Лукашенко напомнил, что сплоченность и любовь к родине приумножают силы для новых достижений. По его мнению, важно не отклоняться от выбранного пути, ведь сегодняшний мир – это как океан во время шторма, а Белоруссия в нем пусть небольшой, но устойчивый корабль.Белорусов много, Белоруссия одна, и эта простая истина лежит в основе государственного суверенитета.

Новый год станет особенным, если его сделают таким белорусы. Нужно только ценить имеющееся и развивать лучшее.

Такие заявления Лукашенко сделал на приеме от имени президента Белоруссии в канун старого Нового года. Он обратился к приглашенным гостям – ученым, учителям, спортсменам, правоохранителям, деятелям культуры, напомнив, что каждый из них должен отстаивать национальные интересы, в том числе в информационном пространстве, передает РИА Новости.

 

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