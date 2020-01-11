На Гайдаровском форуме обсудят цифровую трансформацию экономики и роль налогового администрирования

16 января 2020 года в рамках Гайдаровского форума состоится панельная дискуссия "Налоги в цифровом мире". Руководитель Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин выступит на ней с ключевым докладом. Глава налогового ведомства расскажет о влиянии цифровой трансформации экономики на изменения в системе международного налогообложения и в налоговом администрировании. Сообщается, что дискуссия будет транслироваться в прямом эфире телеканала "Россия 24".

За последние 20 лет лицо экономики изменилось. Развитие технологий бросает вызов налоговым системам и делает очевидной необходимость скорейшего их реформирования, поскольку в современном мире все труднее отслеживать финансовые потоки и транснациональные цепочки создания стоимости, что создает риски для налоговых поступлений. Чтобы отвечать вызовам цифровой экономики, налоговые администрации должны трансформироваться в адаптивные цифровые платформы, осваивая современные бизнес-технологии, применение которых позволяет строить экономику знания и доверия.

В настоящее время цифровизация и глобализация породили новые модели бизнеса, создающие новые угрозы для бюджетных поступлений. Едва международному сообществу удалось прийти к согласию в решении проблемы налоговой прозрачности офшоров в материальном мире, как бизнес начал уходить в виртуальный мир и опять становиться невидимым для налоговых органов. Мировые налоговые администрации разрабатывают новые подходы к налогообложению в цифровом мире, которые позволят отойти от концепции постоянного представительства, пересмотреть отношение к принципу вытянутой руки и предоставить государствам новые права в сфере налогообложения прибыли.

Благодаря внедрению цифровых технологий в налоговое администрирование за последние пять лет российским налоговикам удалось увеличить поступления в бюджет почти вдвое, а также сделать процесс уплаты налогов удобным для налогоплательщиков. ФНС России создает виртуальную транзакционную среду. Это замкнутая цифровая экосистема, в которой все хозяйствующие субъекты будут совершать сделки, что сделает экономику прозрачной по умолчанию. Больше не нужно будет подавать налоговые декларации. ФНС России сможет автоматически исчислять и удерживать налоги даже в момент транзакций.

Также одним из основных трендов развития налоговых администраций сегодня является быстрая и бесконтактная работа с добросовестными налогоплательщиками, которые смогут выполнять свои обязательства в пару кликов, не отвлекаясь от привычных дел.

Развитие цифровых технологий позволит избавиться от устаревающей формы отчетности по налогам и создать в РФ систему бесконтактного налогообложения.

Приоритетами для налоговых органов в среднесрочной перспективе должны стать повышение прозрачности и уровня доверия общества за счет внедрения механизмов автоматического соблюдения налогового законодательства. Это потребует развития автоматизированных систем искусственного интеллекта, интеграции с экосистемами налогоплательщиков и предоставления им персонализированных проактивных услуг.

По мнению руководителя ФНС России Мишустина, "налоговые администрации идеально подходят на роль операторов этой среды, но для этого еще многое предстоит поменять в кадровом и организационном плане, нельзя забывать и о постоянном укреплении международного сотрудничества".

В рамках панельной дискуссии также выступят представители бизнеса. Управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян представит доклад о роли цифровых платформ в современной экономике и основных направлениях сотрудничества Яндекса с ФНС России. Сооснователь сервиса YouDo.ru Алексей Гидирим расскажет о трансформации рынка труда и понятия занятости в условиях цифровой экономики, а основатель сервиса "Едадил" Наталия Шагарина – о таргетировании целевых групп для рекламы и продаж и прозрачности как инструменте противодействия недобросовестной конкуренции и теневой экономике.

Ежегодный Гайдаровский форум пройдет 15-16 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Его участники обсудят вызовы грядущего десятилетия в сферах экономики, здравоохранения, спорта, госуправления, образования, экологии и множество других тем.

Всего будет организовано 85 дискуссионных площадок — панельных и экспертных дискуссий.