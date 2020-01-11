Дату гибели генерала Сулеймани в Иране объявили памятным днем

День, когда был убит генерала Касем Сулеймани, погибший в результате спецоперации США, — 3 января — станет в Иране Международным днем сопротивления (World Day of Resistance). Президент страны Хасан Рухани уже подписал соответствующий указ, пишет РИА Новости.

Кроме того, как сообщил секретарь Верховного совета по делам культурной революции Саид Реза Амели, в Иране решено учредить международную премию памяти жертв (World Sacrifice Award), которая будет носить имя Сулеймани.

Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, а также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис погибли в ночь на 3 января в районе международного аэропорта Багдада, где США спецоперацию. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в столице Ирака 31 декабря прошлого года.