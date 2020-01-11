Российские гандболисты уступили венграм на старте чемпионата Европы

В шведском Мальме стартовал групповой этап чемпионата Европы по гандболу среди мужских сборных. Российские гандболисты в своей первой игре на турнире в упорной борьбе уступили венгерской команде со счетом 25:26.

Самым результативным игроком встречи стал представитель Венгрии Жолт Балог, забросивший семь мячей. В российской сборной больше всех голов оказалось на счету Дмитрия Санталова, который пять раз поразил ворота соперника.

Помимо венгров и россиян в группе Е также выступают датчане и исландцы. Следующую встречу на чемпионате Европы российские гандболисты проведут 13 января. Соперниками нашей команды станут исландские спортсмены.