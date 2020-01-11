"Ливерпуль" продолжил беспроигрышную серию в АПЛ победой над "Тоттенхэмом"

В рамках 22-го тура чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" на выезде встречался с лондонским "Тоттенхэмом". "Красные" в гостях добились минимальной победы со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече оказался в активе Роберто Фирмино.

Он был забит на 37-й минуте первого тайма. Отыграться команде Жозе Моуринью не удалось. "Ливерпуль" продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 38 матчей, учитывая результаты прошлого сезона.

"Красные", набрав 61 очко, уверенно лидируют в чемпионате Англии. "Тоттенхэм" с 30 баллами располагается на восьмой строчке.