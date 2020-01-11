Горячкина победила Вэньцзюнь в пятой партии матча за шахматную корону

В Шанхае продолжается матч за звание чемпионки мира по шахматам между действующей обладательницей шахматной короны китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и претенденткой Александрой Горячкиной из России. В пятой партии россиянка, играя белыми фигурами, впервые оказалась сильнее соперницы.

Напомним, что в четвертой партии китаянка вышла вперед. Теперь же счет в матче стал равным – 2,5:2,5. Следующая встреча между Горячкиной и Вэньцзюнь состоится 12 января.

После шестой партии соперницы из Шанхая переедут во Владивосток, где продолжат сражаться за шахматную корону. Всего шахматистки проведут 12 партий. В случае итоговой ничьей победитель будет определен на тай-брейке.