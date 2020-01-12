ДТП в Рязанской области: три человека погибли, восемь человек пострадали

В Рязанской области выясняют причины крупного ДТП. На трассе в Шацком районе столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.

По предварительным данным, погибли трое. Пострадали как минимум восемь человек. Несовершеннолетних среди них нет, сообщает телеканал "Россия 24".

По словам медиков, состояние пострадавших тяжелое. С места аварии в больницы пациентов перевозили вертолетами санитарной авиации. Все они сейчас находятся в реанимации.

Как случилось происшествие, выяснит следствие.