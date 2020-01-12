Иран признал ошибку: снизит ли трагедия с Boeing напряжение на Ближнем Востоке

Расшифровку бортовых самописцев сбитого в Иране Boeing будут вести на Украине. Об этом сообщило французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. В парламенте Ирана выразили соболезнования родственникам и близким погибших. Сегодня на открытом заседании депутаты обсудят меры, связанные с этой трагедией. Ранее иранский Корпус стражей исламской революции признал, что лайнер был сбит силами ПВО страны из-за ошибки оператора.

Сейчас, когда первые эмоции от заявлений официального Тегерана улеглись, появились оценки произошедшего от мировых лидеров. Практически никто из них не был поспешен. Главы государств взяли паузу на то, чтобы сформулировать позицию. И, похоже, подбирали слова. Сдержанные и взвешенные — дипломатичные формулировки.

Так, премьер-министр Канады, 57 граждан которой были на борту потерпевшего крушения Boeing, после разговора с президентом Ирана назвал решение Исламской Республики признать свою ошибку важным шагом.

"У Канады и у всего мира все еще есть вопросы, на которые нужно получить ответы. Я говорил с президентом Ирана. Я сказал ему, что признание Ирана – это важный шаг для семей, которые хотели получить ответы. Однако нужно сделать еще больше. Должно быть проведено полное расследование. Нам нужна полная ясность того, как могла произойти такая ужасная трагедия", — сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Не менее сдержан был и обычно словоохотливый и эксцентричный премьер-министр Великобритании. Борис Джонсон призвал стороны идти по дипломатическому пути, не допустив дальнейшей эскалации.

"Признание Ирана в том, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит вооруженными силами по ошибке, — это важный первый шаг. Это трагическое происшествие только доказывает важность деэскалации напряженности в регионе. Мы все можем видеть, что расширение конфликта приведет только к еще большим жертвам и трагедиям. Важно, чтобы лидеры нашли дипломатические способы решения разногласий", — отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Главный итог расследования на сегодня — конечно, обнародованная причина крушения украинского Boeing. Это была катастрофическая ошибка. Или, как сегодня выразился командующий аэрокосмическими войсками Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде, — плохое решение. Его принял оператор расчета ПВО. Когда система дала сигнал о том, что приближается крылатая ракета (за нее приняли украинский Boeing), оператор хотел связаться с командованием. Но не работала связь. На принятие решения было 10 секунд.

Как заявил генерал Хаджизаде, Корпус стражей исламской революции берет на себя полную ответственность за трагедию. И согласится с любым решением в отношении виновных. Известно, что сейчас они изолированы до окончания разбирательств. Установить подробности произошедшего поможет и расшифровка черных ящиков. Впрочем, для понимания того, что же все-таки случилось утром минувшей среды, в Корпусе стражей исламской революции призывают не забывать и про контекст. На момент трагедии ситуация в регионе была крайне напряженной. После предупреждения Вашингтона о 52 иранских целях, которые США намерены атаковать, все системы были приведены в состояние максимальной готовности. Вооруженные силы страны неоднократно делали запрос на закрытие неба для движения гражданских судов. Но это требование не было выполнено.