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12 января 202001:31

"Ёлка желаний" исполнила мечту Валеры Волошина из Краснодарского края

"Ёлка желаний" исполнила мечту Валеры Волошина из Краснодарского края

Новогодние мечты детей продолжают сбываться благодаря акции "Ёлка желаний". Так, семилетний Валера Волошин из Краснодарского края смог прокатиться по трассе "Формулы-1" в Сочи.

Мальчик и его родители также посетили музей автоспорта, сообщает телеканал "Россия 24".

Открытку с просьбой Валеры в канун новогодних праздников губернатор Кубани снял с "Ёлки желаний", которая была установлена в Кремле.

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