"Ёлка желаний" исполнила мечту Валеры Волошина из Краснодарского края

Новогодние мечты детей продолжают сбываться благодаря акции "Ёлка желаний". Так, семилетний Валера Волошин из Краснодарского края смог прокатиться по трассе "Формулы-1" в Сочи.

Мальчик и его родители также посетили музей автоспорта, сообщает телеканал "Россия 24".

Открытку с просьбой Валеры в канун новогодних праздников губернатор Кубани снял с "Ёлки желаний", которая была установлена в Кремле.