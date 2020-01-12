"Ёлка желаний" исполнила мечту Валеры Волошина из Краснодарского края

СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Украинский "Боинг" сбили по ошибке
- Путин встретился с Меркель
- В Москве напали на жену депутата
- В аттестатах вместо оценок будут ставить зачеты
- Трамп хочет, чтобы Ирак заплатил за вывод американских войск
Самое читаемое
-
Россиянка хотела сделать селфи на базе отдыха, но в итоге погибла
- Рак молочной железы: мифы, в которые нужно перестать верить
- Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
- Фигуристка разбилась на репетиции открытия юношеской Олимпиады
- Вместо армии я попал в ад: рядовой Шамсутдинов попросил прощения у родственников убитых
- Актриса Шэрон Стоун сравнила Путина и Трампа
Телеканал "Россия"
-
Жизнь на грани двух миров: на "России 1" - сериал "Крепостная"
- "Устами младенца": семейное шоу с Ольгой Шелест
- Главный фильм Нового года "Вторжение". Уже в кино
- "Одесский пароход": большая премьера! Смотрите видео
- Лучшие фильмы для зрителей телеканала "Россия"
Вести.Экономика
-
Кто или что сможет остановить укрепление рубля?
- Что принесет нам 2020 год? 10 прогнозов от экспертов
- Кому понадобились российские угольные компании?
- В США заявили о попадании иранской ракеты в украинский лайнер
- Топ-20 самых высокооплачиваемых профессий Великобритании
Вести.Hi-tech
-
Lenovo начнёт продавать первый в мире гибкий ноутбук
- "Яндекс" собрался стать мобильным оператором
- В Microsoft обучают нейросети при помощи улыбки
- Маску от смога превратили в гаджет за $350
- Samsung ответила "китайцам" удешевлёнными Galaxy S10 и Note10
Авто.Вести.Ru
-
Как пережить Новогодние праздники: 5 важных советов автомобилистам
- Самые необычные автозаконы разных стран
- Их ждут в России: самые ожидаемые автопремьеры 2020 года
- Что ждет автомобилистов России в 2020 году?
- Volkswagen Arteon для России: названы моторы и тип привода
Вести в 20.00
-
Путин и Меркель провели переговоры в Кремле
- Признание Ирана: дальше молчать было нельзя
- Черная пурга и другие капризы погоды
Фильм Про
-
"Вторжение": как снимался главный фильм зимы
- Экшен на войне и в декорациях sci-fi
- Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019
- Гринч не похитит Новый год с нашей подборкой фильмов
- Топ топов – 2019. Рейтинг лучших фильмов года по мнению зрителей
Вести-Москва
-
Москва попала в пятерку лучших для жизни городов
- Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлевается до конца января
- Человек-эпоха отечественного телевидения: Валентину Лазуткину исполняется 75
- Полторы тысячи пар собираются пожениться в Москве в "красивые" даты в феврале
- "Ледовая Москва", горки, лыжи и коньки: московская афиша на выходные
Вести.Регионы
-
Крым и Армению свяжет регулярное авиасообщение уже в марте
- На Южном Урале после отравления детей проверят школьные столовые
- Из вагона-цистерны в Уфе произошла утечка пропана
- Десятерым членам наркогруппировки в Башкирии вынесли приговор
- Бизнес Кубани получил 1,3 млрд рублей льготных кредитов
Вести.Наука
-
Найден самый большой хищный цветок на Земле
- На руническом камне викингов найдено предупреждение о климатической катастрофе
- Одна прививка надолго защитит от многих видов гриппа
- Найдена планета, которая вот-вот упадёт на звезду
- Диета очень быстро меняет качество спермы человека
Телеканал "Культура"
-
Федор Бондарчук - о картине "Вторжение"
- "Романтика романса": 20 лет в эфире. Новогодний Гала-концерт
- К 70-летию Михаила Боярского
- В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии "Золотой глобус"
Москва 24
-
Пора начинать: как вернуться к жизни после каникул
- Эксперты предупредили об опасности зарядки телефонов в общественных местах
- Сына сатирика Жванецкого избили в столице
- Росстандарт сообщил, как изменятся правила проверки счетчиков
- Москвичей напугали последствиями погодных аномалий
Сегодня
Трансляции
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
48 минут назад
На заводе под Белгородом взорвался газ
3 часа назад
Путин предупредил о возможной мировой катастрофе
6 часов назад
Лукашенко напомнил белорусам о простой истине
4 часа назад
Землетрясение спровоцировало панику в Стамбуле
8 часов назад
5-месячной Анюте нужна срочная операция из-за деформации черепа
10.01.2020 15:32
Сборы "Холопа" превысили два миллиарда
10.01.2020 14:09
"Вторжение" Бондарчука обогнало по сборам "Звездные войны"
10.01.2020 11:51
Рак молочной железы: мифы, в которые нужно перестать верить
10.01.2020 10:52
Жизнь на грани двух миров: на "России 1" - сериал "Крепостная"
07.01.2020 20:45
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019
02.01.2020 16:46
Рыбак поймал 50-летнего окуня весом 158 килограммов
3 часа назад
Конькобежец Юсков завоевал бронзу чемпионата Европы
5 часов назад
СЖР и RT помогут семье убитого стрингера Ruptly
6 часов назад
Гол Ибрагимовича помог "Милану" обыграть "Кальяри"
6 часов назад
Признание Ирана: реакция Украины и Запада
6 часов назад
Москва и Берлин выступили за сохранение СВПД
6 часов назад
"Северсталь" прервала победную серию "Йокерита" в КХЛ
7 часов назад
В Шереметьеве можно будет покурить с комфортом
7 часов назад
Меган Маркл подписала контракт с Disney
7 часов назад
Парижская полиция применила газ против радикалов
8 часов назад
Новый султан Омана продолжит курс своего предшественника
9 часов назад
Хаджимба в отставку не собирается
10 часов назад
Трамп хочет, чтобы Ирак заплатил за вывод американских войск
11 часов назад
Еженедельная программа Вести.nеt от 11 января 2020 года
13 часов назад
Все семейные премьеры Disney в 2020 году
10.01.2020 13:50
Семнадцать мгновений зимы
10.01.2020 12:16