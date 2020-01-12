Сто тысяч сторонников независимости Шотландии прошли маршем по Глазго

В Шотландии порядка ста тысяч сторонников независимости от Британии вышли на марш в Глазго. Людей не остановили дождь и шквалистый ветер, хотя из-за непогоды все-таки пришлось отменить митинг.

Жители Шотландии требуют провести новый референдум. Премьер-министр Никола Стерджен уверена — на этот раз большинство поддержит отделение от Великобритании.

В 2014 шотландцы проголосовали против этого, потому что поверили обещанию Лондона остаться в Евросоюзе, напоминает телеканал "Россия 24".