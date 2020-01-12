Маршал Хафтар объявил о прекращении боевых действий в Ливии

Ливийская национальная армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии. Решение вступает в силу с полуночи, передает телеканал "Россия 24". Оно было принято в рамках совместного предложения России и Турции.

Ранее глава Правительства национального согласия Ливии Сарадж также заявил, что готов прекратить огонь при условии, что это сделает и вторая сторона.

11 января Владимир Путин в телефонном разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию в Ливии. Стороны подчеркнули готовность содействовать урегулированию ситуации.