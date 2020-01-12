Правительство выплатит семьям украинцев, погибших в Иране, по 8,3 тысячи долларов

Семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, правительство Украины выплатит по 8,3 тысячи долларов. Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Как заявил Гончарук в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook, компания "Международные авиалинии Украины" приняла решение о компенсации семьям членов экипажа, погибших в авиакатастрофе в Тегеране. Семья каждого погибшего получит страховую выплату, которая предусмотрена Монреальской конвенцией. Также правительство Украины дополнительно выделит каждой пострадавшей семье по 200 тысяч гривен (8,3 тысячи долларов).

Правительство страны готово оказать юридическую поддержку и сопровождение в подготовке исковых и других заявлений, если семьи будут нуждаться в помощи.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января, напоминает РИА Новости. На борту находились 176 человек – 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

11 января военные Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит по ошибке: авиалайнер пролетал рядом с военным объектом Ирана, и его приняли за вражеский. Президент Украины Владимир Зеленский заявил: от Ирана он ожидает полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных в трагедии, а также выплаты компенсаций семьям погибших.