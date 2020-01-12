Теннисист Андрей Рублев: счастлив попасть в топ-20

После победы на теннисном турнире в Дохе россиянин Андрей Рублев не скрывал радости от третьего завоеванного в карьере титула в одиночных соревнованиях серии ATP. 22-летний российский спортсмен заявил, что ему еще есть куда расти и что он бы хотел достичь своего максимума.

"Это потрясающее начало сезона для меня. Надеюсь в дальнейшем сохранить этот уровень. Счастлив стать игроком первой двадцатки. Думаю, мне еще во многом надо прибавлять. Хочу попытаться достичь своего максимума", – приводит слова Рублева официальный сайт ATP.

Напомним, что российский теннисист в финале турнира в Дохе обыграл француза Корентена Муте со счетом 6:2, 7:6 (7:3). Эта победа позволила Рублеву попасть в топ-20 рейтинга ATP, обновленная версия которого будет опубликована организацией 13 января.