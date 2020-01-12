Глава МИД Британии: задержание посла в Тегеране - грубое нарушение международного права

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что задержание посла Роберта Макэра в Тегеране на акции является безосновательным. Это – грубое нарушение международного права, подчеркнул глава МИД.

Тегеран находится "на перепутье", считает Рааб: он может продолжить свой путь к статусу парии и политической и экономической изоляции, а может сделать ряд шагов к деэскалации и вступить на дипломатический путь, приводит мнение министра РИА Новости.

Госдепартамент США также поддержал позицию Лондона и призвал Иран публично извиниться за задержание посла.

Ранее сообщалось, что Макэра задержали на несколько часов за "подстрекательство" во время траурной церемонии в Тегеране. Студенты собрались почтить память жертв катастрофы украинского Boeing. Акция переросла в митинг, который был разогнан полицией.