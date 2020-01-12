После хлопка пылевоздушной смеси работа завода под Белгородом приостановлена

После хлопка пылевоздушной смеси приостановлена работа комбикормового завода в селе Беленькое под Белгородом. Семиэтажное здание было обесточено, передает ТАСС. Ведется проверка, следователи устанавливают причины ЧП.

В результате взрыва пылевоздушной смеси пострадали пять человек. Они были госпитализированы с ожогами.

После хлопка возникло возгорание, частично обрушились панели, разбились стекла. Несущие конструкции не повреждены.

Комбикормовый завод, принадлежащий предприятию "Новоборисовское ХПП", выпускает комбикорма для свиней. На подобных производствах хлопки и взрывы пылевоздушной смеси представляют серьезную опасность.