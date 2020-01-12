Российские банки отказываются от POS-кредитования

Крупные российские банки отказываются от выдачи кредитов в магазинах – так называемых POS-займов (POS — Point Of Sale). За прошедшие три года почти все банки перешли с таких займов на кредитные карты.

В 2019 году лишь три банка из топовой тридцатки продолжали заниматься POS-займами: Почта Банк, "Хоум кредит" банк и "Тинькофф".

Кредитные карты имеют ряд преимуществ: кэшбек, бонусы, скидки у партнеров, напоминает ТАСС. В то же время банки могут пользоваться тем, что не все клиенты до конца понимают условия приобретения и работы карт, и требовать с потребителей оплату по высоким процентным ставкам и комиссиям.

POS-кредитование – менее рискованное: в 2019 году просроченные платежи по классическим займам составили 4,2 процента, тогда как по кредиткам – 9,4 процента.