Армия Хафтара и ПНС обвиняют друг друга в нарушении перемирия

Представитель Ливийской национальной армии маршала Хафтара генерал Аль-Мубарак аль-Газви заявил, что Правительство национального согласия (ПНС) нарушило перемирие. В ответ ПНС обвинило в нарушении перемирия армию Хафтара. По данным правительства, силы ЛНА нарушили договоренность о перемирии на линии Салах-эд-Дин в Триполи.

Перемирие было установлено по инициативе России и Турции, напоминает РИА Новости. Оно действует с полуночи 12 января. Хафтар поддержал инициативу, однако заявил, что продолжит свое наступление на Триполи. Кроме того, маршал отметил, что одним из условий перемирия является его соблюдение противоположной стороной, и пообещал жесткий ответ на любые нарушения договоренности. Фаез Саррадж, возглавляющий ПНС, также приветствовал инициативу, однако указал, что подразделения армии Хафтара должны отойти из зоны боевых действий.