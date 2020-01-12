Сноубордист Соболев завоевал золото на этапе Кубка мира в Швейцарии

Российский сноубордист Алексей Соболев занял первое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в швейцарском Скуоле. В финальном заезде он опередил австрийца Бенжамина Карла.

Бронзовую медаль завоевал Оскар Квятковский из Польши, победивший в малом финале представителя Швейцарии Дарио Кавицеля.

Еще один россиянин Дмитрий Карлагачев не смог побороться за награды, завершив выступление на стадии 1/8 финала.