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12 января 202004:17

Сноубордист Соболев завоевал золото на этапе Кубка мира в Швейцарии

EPA

Российский сноубордист Алексей Соболев занял первое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в швейцарском Скуоле. В финальном заезде он опередил австрийца Бенжамина Карла.

Бронзовую медаль завоевал Оскар Квятковский из Польши, победивший в малом финале представителя Швейцарии Дарио Кавицеля.

Еще один россиянин Дмитрий Карлагачев не смог побороться за награды, завершив выступление на стадии 1/8 финала.

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