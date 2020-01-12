Экс-президент СССР Михаил Горбачёв предлагает отменить длинные новогодние и майские выходные в России. По мнению Горбачева, в это время народ бездельничает или уходит в запои.

Бывший политик призвал более равномерно распределять выходные. "Мне кажется правильным, когда есть один выходной в середине недели, а потом снова рабочие дни", — цитирует слова Горбачёва газета "Известия".

Горбачёв напомнил, что у работников не было длинных каникул, когда он находился у власти, и якобы это весьма положительно сказывалось на жизни общества.

9 января Роструд напомнил гражданам России, что в 2020 году их ожидают восемь коротких рабочих недель из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней на выходные.