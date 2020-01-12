Елизавета II созывает семейное совещание из-за решения принца Гарри и его супруги

13 января королева Великобритании Елизавета II проведет семейное совещание в связи с решением принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить полномочия старших членов королевской семьи. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как уточняется, встреча пройдет в поместье Сандрингем. На ней будут присутствовать принц Чарльз, принц Уильям, а также сами герцог и герцогиня Сассекские, передает газета "Известия". Ожидается, что ради этой встречи Меган Маркл приедет из Канады.

8 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили о своем желании отказаться от исполнения обязанностей членов королевской семьи. Супруги заявили о создании собственной благотворительной организации и добавили, что будут жить не только в Великобритании, но и в Северной Америке.

Как заявляют СМИ, Елизавета II была крайне огорчена данной новостью. Герцог и герцогиня Сассекские не назвали причины сложения полномочий. Однако в британских СМИ супруга принца Гарри не единожды подввергалась резкой критике. Также в средствах массовой информации появлялись материалы о частых ссорах в королевской семье из-за Меган Маркл.