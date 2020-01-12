Вратарь "Тампы" Василевский оформил второй "сухарь" подряд в НХЛ

Матчем между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Филадельфия Флайерз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Молнии" на выезде добились победы со счетом 1:0. Лучшим игроком встречи стал вратарь гостей Андрей Василевский, оформивший второй "сухарь" подряд.

Россиянин отразил все 23 броска по своим воротам. Двумя днями ранее он также не пропустил ни одной шайбы в игре с "Аризона Койотс".

Единственный гол в этой встрече забил американский нападающий "Тампы" Патрик Марун. Россияне Никита Кучеров, Александр Волков и Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.

Эта победа стала для "молний" десятой подряд в нынешнем сезоне. Таким образом, "Тампа" повторила свой прошлогодний рекорд.