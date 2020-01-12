США планируют усиление изоляции Ирана

Вашингтон собирается усилить изоляцию Ирана. Как заявила глава пресс-службы Государственного департамента США, это сейчас приоритет американской политики.

Якобы Тегеран не оставил другого выбора после того, как нанес ракетный удар по военным базам США в Ираке, сообщает телеканал "Россия 24". Правда, о том, что удар был ответом на убийство иранского генерала Сулеймани, Штаты умалчивают.

Госдепартамент заявил, что перед США стоит задача в ближайшее время изолировать Иран дипломатическими и экономическими мерами до тех пор, пока он "не будет вести себя как нормальная страна". То есть фактически грубо заставить Тегеран действовать исключительно в интересах США.