Трамп поддержал протестующих в Иране, опубликовав твит на фарси

В свете последних событий на Ближнем Востоке Дональд Трамп внезапно заговорил на фарси. В Twitter он опубликовал сообщение на этом языке, чтобы якобы поддержать протестующих в Иране. Там около 700 тысяч человек вышли на митинг, требуя привлечь к ответственности виновных в крушении украинского самолета.

Глава Белого дома назвал иранский народ "давно страдающим, но храбрым" и заявил, что он продолжит "стоять вместе с ними".

دولت ایران باید به گروه‌های حقوق بشر اجازه بدهد حقیقت کنونی اعتراضات در جریان مردم ایران را نظارت کرده و گزارش بدهند. نباید شاهد کشتار دوباره ی معترضان مسالمت آمیز و یا قطع اینترنت باشیم. جهان نظاره گر این اتفاقات است. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

При этом Трамп почему-то не упомянул, что на днях ужесточил санкции против Ирана. И что именно из-за действий США конфликт на Ближнем Востоке резко обострился, напоминает телеканал "Россия 24".