CNN: американские военные заранее знали о ракетном ударе Ирана

Телеканал CNN располагает информацией, что военные США на иракской базе Айн-эль-Асад заранее знали о ракетном ударе Ирана. За два с половиной часа до инцидента они укрылись в убежищах. Некоторые ракеты упали прямо рядом с ними.

Это выяснили журналисты телеканала, побывавшие на базе и поговорившие с военными. Военные знали, что Иран будет атаковать базу, но не знали, как именно он будет действовать, передает ТАСС. Сообщается, что о предстоящей атаке знали власти Ирака, которые и предупредили американцев. Багдад получил информацию непосредственно от Ирана.

Ракетные удары были нацелены на ту часть базы, где обычно находятся военные США – это примерно четверть всей территории.

3 января США нанесли удар по аэропорту Багдада. Жертвой ракетной атаки стал иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ Иран 8 января атаковал базу Айн-эль-Асад и аэропорт Эрбиля, где также находятся военные США. Жертв и пострадавших нет.