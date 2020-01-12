Шайба Гусева помогла "Нью-Джерси" разгромить "Вашингтон"

Российский нападающий "Нью-Джерси Дэвилз" Никита Гусев записал в свой актив заброшенную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Вашингтон Кэпиталз". Его команда в гостях разгромила "столичных" со счетом 5:1.

Для россиянина этот гол оказался уже восьмым в нынешнем сезоне. Всего же на его счету стало 26 (8+18) очков в 41 игре регулярного чемпионата. Помимо Гусева в составе победителей заброшенными шайбами отметились Нико Хишир (дважды), Блейк Коулман и Майлз Вуд. Единственный гол у хозяев забил Якуб Врана.

Российские игроки "Вашингтона" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков в этой встрече не набрали.