Гол Ковальчука принес "Монреалю" победу над "Оттавой"

Матчем между "Оттава Сенаторз" и "Монреаль Канадиенс" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Команда Ильи Ковальчука на выезде оказалась сильнее хозяев льда в овертайме со счетом 2:1. Автором победной шайбы стал 36-летний россиянин.

Она оказалась для него первой в составе "Монреаля". Ковальчук провел на льду 20 минут 25 секунд и был признан второй звездой матча. Помимо него в составе гостей отличился Ник Сузуки. У "Оттавы" гол на счету Дрейка Бетерсона.

Give time and space to Ilya Kovalchuk and an @EASPORTSNHL OT winner will happen. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/qKf9tA2kfN