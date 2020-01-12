Певицу Maruv обокрали в третий раз

Певицу Maruv (Анну Корсун) в третий раз за год обокрали на Украине. ЧП произошло в Киеве на улице Богдана Хмельницкого, дом 42, возле "Макдональса". Украинская артистка написала в Instagram Stories, что у нее только что украли сумку с документами, новогодними подарками и прочим "барахлом".

Она попросила читателей помочь найти свидетелей ограбления, сообщив, что сумка была черной, "под крокодила". "Если вы что-то видели или найдете сумку во дворе, напишите мне или лучше моему директору", — сказала Корсун. Фотографию сумки Maruv также опубликовала в Instagram Stories.

За год певицу ограбили в третий раз. Первые две кражи произошли в аэропорту.