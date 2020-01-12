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12 января 202007:01

В Якутии почти 64 тысячи человек остались без электричества при минус 29 градусах

AP Images

В Якутии около 64 тысяч человек и предприятия местной промышленности остались без электроснабжения в результате аварии в Чурапчинском улусе. Такие данные сообщает Ситуационно-аналитический центр Министерства энергетики России.

Как уточняется, без электроснабжения остались потребители и предприятия местной промышленности в Амгинском, Таттинском, Томпонском, Усть-Майском и Чурапчинском районах. Температура воздуха в настоящее время минус 29 градусов. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы, сообщает ТАСС.

По данным пресс-службы правительства региона, теплоснабжение в населенных пунктах не нарушено благодаря альтернативным источникам питания.

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